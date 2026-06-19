Metamfetaminterjesztőt fogtak el a rendőrök a Rahói járásban

Kábítószer-kereskedelem gyanújával őrizetbe vett egy 48 éves técsői férfit a rendőrség Kárpátalján. A nyomozók szerint a gyanúsított metamfetamint értékesített a környék településein.

A rendőrség operatív intézkedései során több bizonyítékot is összegyűjtött a férfi tevékenységével kapcsolatban. A nyomozók több olyan esetet dokumentáltak, amikor a gyanúsított tiltott szert adott el vásárlóinak.

Elfogására a rahói járási Nagybocskón (Velikij Bicskiv) került sor, közvetlenül azután, hogy a férfi egy újabb találkozón átadta a kábítószert ügyfelének.

A nyomozó hatóságok kábítószer-kereskedelem miatt emeltek ellene vádat. Az ügyben folyó büntetőeljárást a Técsői Körzeti Ügyészség felügyeli.

A rendőrség közlése szerint a nyomozás továbbra is folyamatban van, és vizsgálják, hogy a gyanúsított milyen kiterjedt hálózatban, illetve hány személynek értékesíthetett kábítószert a térségben.

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