Tömegrendezvények és könnyebb beutazás – enyhítik a karanténintézkedéseket Ukrajnában

A karanténintézkedések enyhítéséről döntött az Ukrán Miniszteri Kabinet – olvasható a kabinet hivatalos oldalán.

A változtatások értelmében megengedett lesz a

– tömegrendezvények megtartása a helyek kétharmadának feltöltésével (amennyiben minden résztvevő rendelkezik negatív PCR-teszttel, ellenanyagteszttel vagy oltási igazolvánnyal, nincs létszámbeli megkötés);

– sportesemények megtartása, mozik és egyéb kulturális intézmények üzemeltetése a helyek kétharmados feltöltésével;

– ünnepi események megtartása a kávézókban és az éttermekben, továbbá a szórakozóhelyek és az éjszakai klubok üzemeltetése;

– kávézók és éttermek éjjel-nappali nyitvatartása;

– az eddigi 2 méteres távolságról 1,5 méterre helyezhetik el a kávézók és éttermek asztalait;

– a szállodák, kempingek és hosztelek működése.

A kormány emellett egyszerűsíti a külföldiek beutazását is: a rendelet hatályba lépését követően a PCR-teszt helyett antitestvizsgálat eredményével, a WHO által jóváhagyott oltást tanúsító igazolvánnyal is beléphetnek Ukrajna területére.

Kárpátalja.ma