Földrengést észleltek Kárpátalján
A Richter-skála szerinti 1,7-es erősségű földrengést regisztráltak augusztus 26-án Kárpátalján, a Rahói járás területén. A rengés emberi érzékszervekkel nem volt észlelhető, kizárólag a szeizmológiai műszerek érzékelték.
Az Ukrán Speciális Ellenőrzési Főközpont tájékoztatása szerint a földmozgást kijevi idő szerint 18 óra 44 perckor, 7 kilométeres mélységben rögzítették. A szakemberek a rengést a nem érezhető kategóriába sorolták, így a térség lakói és az ott tartózkodó turisták gyaníthatóan semmit sem érzékeltek belőle.
Idén már több kisebb földrengést is regisztráltak
Nem ez volt az első földmozgás Kárpátalján 2026-ban. A szeizmológusok az év során több alkalommal is észleltek kisebb rengéseket a térségben.
- június 18. – a Beregszászi járásban 1,6-os magnitúdójú rengés;
- június 15. – Kárpátalja területén 1,8-as magnitúdójú földrengés;
- május 12. – a Huszti járásban éjszaka, 1 óra 8 perckor észleltek földmozgást;
- május 8. – Nagyszőlős térségében regisztráltak rengést;
- február 10. – Munkács közelében 1,7-es magnitúdójú földrengést észleltek;
- január 20. – a Munkácsi járásban 3,0-as magnitúdójú rengést mértek, amely az idei év eddigi legerősebb kárpátaljai földmozgása volt.
A mostani, 1,7-es erősségű rengés tehát a gyengébb szeizmikus események közé tartozik, és a rendelkezésre álló adatok alapján nem okozott károkat.
Forrás: RBK Ukrajina
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