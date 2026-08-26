Földrengést észleltek Kárpátalján

A Richter-skála szerinti 1,7-es erősségű földrengést regisztráltak augusztus 26-án Kárpátalján, a Rahói járás területén. A rengés emberi érzékszervekkel nem volt észlelhető, kizárólag a szeizmológiai műszerek érzékelték.

Az Ukrán Speciális Ellenőrzési Főközpont tájékoztatása szerint a földmozgást kijevi idő szerint 18 óra 44 perckor, 7 kilométeres mélységben rögzítették. A szakemberek a rengést a nem érezhető kategóriába sorolták, így a térség lakói és az ott tartózkodó turisták gyaníthatóan semmit sem érzékeltek belőle.

Idén már több kisebb földrengést is regisztráltak

Nem ez volt az első földmozgás Kárpátalján 2026-ban. A szeizmológusok az év során több alkalommal is észleltek kisebb rengéseket a térségben.

június 18. – a Beregszászi járásban 1,6-os magnitúdójú rengés;

– a Beregszászi járásban 1,6-os magnitúdójú rengés; június 15. – Kárpátalja területén 1,8-as magnitúdójú földrengés;

– Kárpátalja területén 1,8-as magnitúdójú földrengés; május 12. – a Huszti járásban éjszaka, 1 óra 8 perckor észleltek földmozgást;

– a Huszti járásban éjszaka, 1 óra 8 perckor észleltek földmozgást; május 8. – Nagyszőlős térségében regisztráltak rengést;

– Nagyszőlős térségében regisztráltak rengést; február 10. – Munkács közelében 1,7-es magnitúdójú földrengést észleltek;

– Munkács közelében 1,7-es magnitúdójú földrengést észleltek; január 20. – a Munkácsi járásban 3,0-as magnitúdójú rengést mértek, amely az idei év eddigi legerősebb kárpátaljai földmozgása volt.

A mostani, 1,7-es erősségű rengés tehát a gyengébb szeizmikus események közé tartozik, és a rendelkezésre álló adatok alapján nem okozott károkat.

Kárpátalja.ma

Forrás: RBK Ukrajina

Nyitókép: illusztráció

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