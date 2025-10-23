Újabb embercsempészeket fogtak Kárpátalján

A kárpátaljai rendőrök a határőrséggel együttműködve egy 56 éves nagyszőlősi és egy 45 éves munkácsi férfit kerítettek kézre. A párost azzal gyanúsítják, hogy katonaköteles férfiak Magyarországra szökését segítették – írja a Kárpátaljai Megyei Nemzeti Rendőrség a Facebook-oldalán.

A rendőrség információi szerint a bűntény 56 éves érintettje, aki civilben ügyvédként tevékenykedik, saját otthonában rejtegette kliensüket. A sorozás elől rejtőző férfit részletes utasításokkal látta el, valamint mentőmellényt és drótvágót adott át neki.

Az illegális határátlépést a Beregszászi járás területén tervezték megvalósítani. Elképzelésük szerint a Tiszáig vitték volna az ügyfelet, akinek a határkerítést átvágva kellett volna átúsznia a folyón, hogy Magyarország területére jusson. A szökésre készülő férfi 5000 dollárt fizetett segítőinek.

A hatóságok a gyanúsítottakat az államhatártól fél kilométerre, Halábor településen vették őrizetbe, és bűnszervezetben elkövetett embercsempészéssel vádolják. Az ellenük indítandó eljárást a Kárpátaljai Megyei Ügyészség kezdeményezi.

Forrás: Facebook/Kárpátaljai Megyei Nemzeti Rendőrség

