Erős lehűlés várható Kárpátalján

Úgy tűnik, a tavasz első napjaival érkezett felmelegedés megtorpan – a szakemberek szerint március 16-án lehűlés várható megyénkben. A Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltsége első fokú, sárga vészjelzést .

A Facebookon megjelent felhívásban az áll, hogy az éjjeli órákban és március 16-án reggel 0 és 3°C közötti hőmérsékletre számíthatunk megyénk alföldi és magasabban fekvő területein egyaránt.

A szakértők szerint a hirtelen lehűlés sajnos a zöldségeskertek palántáit, a rügyező gyümölcsfákat is károsíthatja. A gazdáknak azt javasolják, hogy gondoskodjanak növényik védelméről.

A felhívásban a reggel útnak induló sofőröket különös óvatosságra intik.

A meleg téli ruhadarabok újra jól jöhetnek.

Forrás: uzhgorod.in

Kapcsolódó: