Két kiskorú került kórházba alkoholmérgezés gyanújával Kárpátalján

Egy héten belül két súlyos esethez is riasztották a mentőket Kárpátalján, miután fiatalkorúaknál alkoholmérgezésre utaló tünetek jelentkeztek. A két kiskorút kórházba szállították, az esetek pedig ismét ráirányították a figyelmet a fiatalkori alkoholfogyasztás veszélyeire.

Az egyik riasztás a Nagyszőlősi járásból érkezett, ahol egy 12 éves fiú a folyóparton lett rosszul, és többször elvesztette az eszméletét. A helyszínre érkező mentősök zavartságot, tompult reakciókat és az alkoholos befolyásoltság egyéb jeleit tapasztalták. Az elsősegélynyújtást követően a gyermeket kórházba szállították, az esetről pedig értesítették a rendőrséget.

Hasonló eset történt Ungváron is. Egy 14 éves fiúhoz barátai hívtak segítséget, miután hányás, légzési nehézségek és eszméletvesztéssel járó rosszullétek jelentkeztek nála. A mentőegység rövid időn belül a helyszínre érkezett, ellátta a fiatalt, majd a megyei gyermekkórházba szállította további kezelésre.

A mentőszolgálat a történtek kapcsán arra figyelmezteti a szülőket, hogy beszéljenek gyermekeikkel az alkoholfogyasztás kockázatairól, és fordítsanak kiemelt figyelmet a fiatalok viselkedésében vagy egészségi állapotában bekövetkező hirtelen változásokra.

A szakemberek hangsúlyozzák: ha egy gyermeknél hányás, légzési nehézség, rendkívüli álmosság, zavartság vagy eszméletvesztés jelentkezik, azonnal orvosi segítséget kell kérni, mivel az alkoholmérgezés akár életveszélyes állapothoz is vezethet.

Kárpátalja.ma

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