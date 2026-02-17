Kárpátaljai férfi rabolt ki egy nőt Lembergben

Egy 22 éves kárpátaljai és egy 24 éves Lemberg megyei férfi kirabolt egy nőt Lembergben.

A rendőrség tájékoztatása szerint a vasútállomás közelében odamentek a nőhöz, és kitépték a kezéből a kézitáskáját. A 45 éves lembergi nő kézitáskájában 60 000 hrivnya készpénz, egy tablet és dokumentumok voltak.

A térfigyelő kamerák felvételeinek segítségével sikerült kézre keríteni a tetteseket.

Az ügyben eljárás indult. Héttől tíz évig terjedő szabadságvesztésre számíthatnak.

Kárpátalja.ma