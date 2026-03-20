Kárpátaljai sofőr szenvedett balesetet a Kijev–Csap autóúton

Közlekedési baleset történt március 19-én a Kijev–Csap autóúton a Sztriji járásban – a Lemberg megyei rendőrség a hivatalos oldalán.

A rendfenntartók tájékoztatása szerint egy Mercedes-Benz Vito márkájú személyautó, amelyet egy 37 éves kárpátaljai sofőr vezetett, összeütközött egy Volkswagen Tiguan márkájú autóval és egy MAN teherautóval. A Volkswagent egy 52 éves lembergi nő, a teherautót egy 48 éves drohobicsi lakos vezette.

A baleset következtében a két személyautó sofőrje megsérült, mindketten kórházba kerültek.

Az ügyben büntetőeljárás indult. A rendőrség vizsgálja a baleset pontos körülményeit.

