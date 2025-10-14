Kárpátaljai sofőr vesztette életét Rivne megyében

Halálos kimenetelű közlekedési baleset történt október 13-án a Rivne megyei Pantalija község közelében – tudatta a helyi rendőrség sajtószolgálata.

A rendfenntartók közleménye szerint egy DAF márkájú teherautó és egy VAZ márkájú személyautó ütközött össze. A teherautó 23 éves volinyi sofőrje balra kanyarodás közben nem adott elsőbbséget a szabályosan közlekedő személyautónak, amelyet egy 46 éves kárpátaljai lakos vezetett.

A személyautó sofőrjét súlyos sérülésekkel szállították kórházba, ahol néhány órával később életét vesztette.

A teherautó sofőrje nem sérült meg. Az orvosi vizsgálat megállapította, hogy józan volt a baleset idején.

A rendőrség büntetőeljárást indított az ügyben.

Kárpátalja.ma