Kárpátaljai szenvedett balesetet Lemberg megyében

Egy személygépkocsi és egy teherautó ütközött össze augusztus 15-én éjszaka Lemberg megyében. Az ütközést követően a teherautó elgázolt három gyalogost.

A rendőrség tájékoztatása szerint a balesetben öt személy megsérült. A Renault sofőrje, egy utasa és három gyalogos, akiket a teherautó ütött. Ma, éjfél körül a Lviv megyei Liszinicsi faluban egy Renault személygépkocsi és egy teherautó ütközött. A balesetben megsérült a sofőr, egy utas és három gyalogos, akiket a teherautó elütött.

A teherautót egy 34 éves kárpátaljai sofőr vezette.

A sérülteket kórházba szállították.

A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit.

A Lviv megyei rendőrség büntetőeljárást indított az ukrán Büntető Törvénykönyv 286. cikkelyének (A közlekedésbiztonsági szabályok megsértése) 1. része alapján.

Kárpátalja.ma