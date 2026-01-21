Kárpátalján 31 Legyőzhetetlenségi pont működik
A Kárpátaljai Katonai Adminisztráció (OVA) tájékoztatása szerint megyénkben összesen 459 Legyőzhetetlenségi pont található. Jelenleg ebből 31 működik, a többit akkor nyitják meg, ha arra szükség van.
A helyszíneken generátorok, ívóvíz, elsősegély csomagok, internet-hozzáférés és rekreációs helyiségek is találhatóak.
A bejegyzésben kiemelték, hogy a Legyőzhetetlenségi pontok hálózata Kárpátalján a következőképpen alakult:
- 312 ponton a helyi önkormányzatok és kistérségek hoztak létre;
- 99et vállalkozások alakítottak ki;
- 43-at a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltsége hozott létre;
- 5 pedig a vasútállomásokon van kialakítva.
A környezetében található legközelebbi Legyőzhetetlenségi pontokról a Gyija alkalmazásban vagy a weboldalon tájékozódhat.