Kárpátalján a legalacsonyabb a válás a 2025-ös év első félévében

Az év eleje óta több mint 50 ezer házasságot bontottak fel Ukrajnában.

A válási statisztikákat az OpenDataBot publikálta. Az év első hat hónapjában ukránok legalább 38 700 házasságot bontottak fel bírósági úton. A válások közel felét öt régió adja, a legkevesebb válás a nyugati országrészekben történt.

A legtöbb válás Dnyipropetrovszk megyében történt, ahol 5 188 pár döntött a házasság felbontása mellett – ez az összes bírósági válás 13%-át teszi ki. A második helyen Kijev áll 3 544 esettel (9%), harmadik pedig Odessza megye 3 121 válással (8%).

Nyugat-Ukrajnában hagyományosan alacsony a válások száma: Kárpátalján mindössze 777, Voliny megyében 829 esetet regisztráltak – ezek az ország legalacsonyabb számai közé tartoznak, a háborús övezeteket nem számítva.

Az anyakönyvi hivatalokon (RACSZ) keresztül ugyanebben az időszakban 12 691 házasságot bontottak fel – ez háromszor kevesebb, mint a bírósági válások száma. Itt is hasonló a megoszlás: Kijev vezeti a listát 1 780 válással, Dnyipropetrovszk megye követi 1 252 esettel, Harkiv megye harmadik 889 válással.

A legkevesebb válás a hivatalon keresztül Kárpátalján (171 eset), Csernyivci (239) és Ternopil (247) megyékben történt.

Fontos tudni, hogy az anyakönyvi hivatalnál akkor lehet közvetlenül válni, ha a házaspárnak nincs közös vagyona vagy vita a vagyonmegosztásról, valamint nincsenek közös kiskorú gyermekeik.

Kárpátalja.ma