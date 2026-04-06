Lavinaveszély a Kárpátokban

A Kárpátok magashegyi térségeit továbbra is jelentős hó borítja. A szakemberek fokozott lavinaveszélyre figyelmeztetnek.

A nappali felmelegedés következtében olvadás figyelhető meg, míg az éjszakai fagyok miatt reggelre a hegyoldalak és turistautak jegessé válnak. Ez jelentősen megnehezíti és veszélyessé teszi a közlekedést.

Az olvadás következtében továbbra is harmadfokú riasztás van érvényben. Ilyen körülmények között különösen fontos betartani a hegyvidéki biztonsági előírásokat.

A hóhatár jelenleg megközelítőleg 1200–1300 méteres magasságban húzódik, amely a hegység egyes részein eltérhet a domborzati viszonyoktól függően.

