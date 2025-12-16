Bombariadó miatt állították le a Kassa–Ungvár vonatjáratot Csapon

Megállították a Kassa–Ungvár útvonalon közlekedő személyvonatot Csapon, miután a hatóságok bejelentést kaptak egy esetleges robbanószerkezet elhelyezéséről. Erről Vitalij Glagola újságíró számolt be december 15-én.

A vonat az ukrán határ átlépését követően érkezett meg Csapra, ahol az utasokat felszólították a vagonok elhagyására.

A helyszínre szakértők, a katasztrófavédelem emberei és a rendőrség is kiérkezett.

Információk szerint az utasok többsége nem várta meg az ellenőrzés végét, és Csapról egyénileg folytatta útját Ungvár felé. Egy kisebb létszámú csoport a pályaudvaron maradt, megvárva a hatósági intézkedések befejezését.

Az esettel kapcsolatban a hatóságok további tájékoztatást egyelőre nem adtak ki.

