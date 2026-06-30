Zivatarra, felhőszakadásra és jégesőre figyelmeztetnek Kárpátalján

A Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának figyelmeztetése szerint június 30-án, a nap folyamán és az esti órákban a megye egyes részein zivatarok várhatók. A viharokat helyenként jelentős mennyiségű csapadék, 15-20 méter/másodperces erejű széllökések, egyes térségekben felhőszakadás és 6-19 milliméter átmérőjű jéggel érkező jégeső is kísérheti. A térségre elsőfokú (sárga) veszélyjelzést adtak ki.

A hatóságok fokozott óvatosságra intik a lakosságot. Arra kérik az embereket, hogy zivatar idején kerüljék a nyílt területeket, ne tartózkodjanak fák, villanyvezetékek és reklámtáblák közelében, valamint ne parkolják járműveiket fák alá.

Lehetőség szerint maradjanak épületben, zárják be az ablakokat és ajtókat, húzzák ki az elektromos készülékeket a hálózatból, továbbá halasszák el a hegyi, erdei és vízparti kirándulásokat. A katasztrófavédelem azt is javasolja, hogy nyílt terepen zivatar idején ne használjanak mobiltelefont.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: illusztráció, UNIAN/ua.depositphotos.com

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