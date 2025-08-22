Lezuhant egy férfi az ilosvai hídról

Egy kerékpárral közlekedő férfi lezuhant az éppen felújítás alatt álló hídról Ilosván – tudatta a városi tanács augusztus 22-én.

A hídon biztonsági jelzéseket helyeztek ki, mivel a javítás idejére eltávolították a korlátokat. Helyettük ideiglenes hálót feszítettek ki a munkálatok befejezéséig.

A közlemény szerint a férfi életben van, azonban zárt koponyatörést szenvedett, és jelenleg az intenzív osztályon ápolják.

A baleset körülményeit vizsgálja a rendőrség.

A város vezetése arra kéri a lakosságot, hogy fordítsanak fokozott figyelmet saját és gyermekeik biztonságára, és ne hagyják figyelmen kívül a kihelyezett figyelmeztető táblákat.

Kárpátalja.ma

Nyitókép forrása: Ilosvai Városi Tanács