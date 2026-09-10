Két ember sérült meg egy motorbalesetben a Rahói járásban

Közlekedési baleset történt a Rahói járásban – tudatta a kárpátaljai mentőszolgálat a Facebook-oldalán szeptember 10-én.

Az előzetes információk szerint a jármű vezetője elvesztette uralmát a motor felett, amely felborult.

A balesetben egy 15 éves fiú és egy 24 éves férfi sérült meg. A mentők a fiatalt nyílt, elmozdulással járó töréssel találták meg a bal combcsont alsó harmadánál. Először a Rahói Járási Kórházba szállították, majd további kezelésre a megyei gyermekkórházba vitték.

A 24 éves férfi nyílt koponyasérülést szenvedett. Őt szintén kórházba szállították, ahol az intenzív osztályon helyezték el.

A baleset helyszínén a rendőrség is dolgozott.

A szakemberek ismételten felhívják a figyelmet arra, hogy a motorozás fokozott óvatosságot igényel. A megfelelő sebesség megválasztása, a bukósisak és a védőfelszerelés jelentősen csökkentheti a súlyos sérülések kockázatát.

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