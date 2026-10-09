Két nő szenvedett szén-monoxid-mérgezést a Beregszászi járásban

Szén-monoxid-mérgezés tüneteivel szállítottak kórházba két – egy 40 és egy 18 éves – nőt a Beregszászi járásban.

A mentőszolgálat munkatársai a helyszínen ellátták a pácienseket, majd további kivizsgálás és kezelés céljából egészségügyi intézménybe szállították őket.

Az esetet jelentették a rendőrségnek és a gázszolgáltató illetékes szakembereinek is.

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