Két új típusú halasztás jelent meg a Rezerv+ alkalmazásban

Ukrajna Védelmi Minisztériuma elindította két új típusú katonai szolgálat halasztás béta tesztelését a Rezerv+ alkalmazásban. Erről a minisztérium sajtószolgálata számolt be október 25-én.

Ezentúl a 18 év alatti gyermeket egyedül nevelő édesapák és édesanyák, valamint a fogyatékkal élő szülőt gondozó személyek is kérhetnek online halasztást.

A halasztás megszerzéséhez az ezen kategóriákba tartozó személyeknek mindössze csak a megfelelő kérelmet kell benyújtani a Rezerv+ alkalmazásban. Ezt követően a rendszer ellenőrzi az indokokat az állami nyilvántartásban, és amennyiben minden okirat megfelelő, megadják a halasztást.

A védelmi minisztérium kiemelte, hogy a halasztás indokainak ellenőrzése általában több órát vesz igénybe.

Kárpátalja.ma

