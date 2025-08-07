Két veszélyes kártevő jelent meg Dél-Ukrajnában

Két különösen veszélyes növényi kártevőt azonosítottak augusztus elején Mikolajiv megyében, amely újabb komoly kihívást jelent az ukrán mezőgazdaság számára – tudatta augusztus 7-én a Mikolajiv Megyei Állami Termelési és Fogyasztói Szolgálat Növény-egészségügyi Osztálya.

A hatóságok karantént rendeltek el két településen: Szebine faluban a burgonyamoly (Phthorimaea operculella), míg Sevcsenkove faluban a dél-amerikai paradicsommoly (Tuta absoluta) jelenlétét erősítették meg.

Komoly veszély a burgonyára és a paradicsomra

A burgonyamoly elsősorban a burgonya és a paradicsom levelét, szárát és gumóját támadja meg. A lárvák különösen veszélyesek, mivel a tárolókba is bekerülve tovább pusztítják a termést. Egy szezon alatt akár 4-5 nemzedék is kifejlődhet, ami jelentős terméskieséshez vezethet. Ukrajnában már az 1980-as években megjelent, először a Krím-félszigeten, azóta pedig több déli régióban is elterjedt.

A dél-amerikai paradicsommoly még agresszívebbnek számít. Ez a rovar a paradicsomnövény minden részét – levelet, szárat, gyümölcsöt – képes megtámadni bármely fejlődési szakaszban. Különösen gyorsan szaporodik: évente akár 12 generáció is kialakulhat, ami megfelelő körülmények közt (például üvegházakban vagy öntözött területeken) akár 100%-os termésveszteséget is okozhat.

A helyi hatóságok gyorsan reagáltak, és augusztus 1-jén a Mikolajivi Járási Közigazgatási Hivatal karantént vezetett be az érintett falvakban.

Kárpátalján egyelőre nem érkezett jelentés a kártevő meglétéről, de a veszély valós

Habár jelenleg Kárpátalja nem szerepel a fertőzött területek között, a szakemberek komoly aggodalmukat fejezik ki. A régió fokozott kockázatnak van kitéve, főként az importált palánták, zöldségek és csomagolóanyagok révén. Nem példa nélküli a veszély: 2020-ban már jeleztek hasonló problémát a paradicsommoly miatt Kárpátalján, 2024-ben pedig több megyében is korlátozásokat vezettek be meglétük miatt.

A növényvédelmi szakhatóságok figyelmeztetnek: különös figyelmet kell fordítani a palánták eredetére, a raktározás körülményeire, valamint a szállított termékek ellenőrzésére. A megelőzés kulcsfontosságú, hiszen az ilyen kártevők megtelepedése után rendkívül nehéz és költséges az ellenük való védekezés.

A lakosság és a gazdák tájékozottsága most létfontosságú.

A Kárpátaljai Megyei Állami Termelési és Fogyasztói Szolgálat Növény-egészségügyi Osztálya felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben valaki észleli a kártevő megjelenését gazdaságában, kertjében, azonnal értesítse a szolgálatot.

Elérhetőség:

Telefonszám: +38(067)213 4144 vagy +380(50)5196853.

E-mail-cím: mainoffice@zak-dpss.gov.ua vagy fitoinspek@gmail.com.

