Mosószert ivott egy kétéves gyerek Ungváron

Mentőket riasztottak Ungváron egy mindössze kétéves gyermekhez, aki a feltételezések szerint háztartási tisztítószert fogyasztott.

A 2 éves és 4 hónapos kisgyermeknél mérgezést állapítottak meg. A helyszíni ellátást követően a mentők kórházba szállították további vizsgálatok és kezelés céljából.

A szakemberek az eset kapcsán hangsúlyozzák, hogy a tisztítószereket mindig gyermekektől elzárt helyen kell tárolni, mivel akár kis mennyiség elfogyasztása is súlyos egészségkárosodást okozhat.

A mentőszolgálat arra figyelmeztet, hogy amennyiben egy gyermek háztartási vegyszert nyel le, nem szabad hánytatni vagy különféle szerekkel megpróbálni semlegesíteni az anyagot. Ilyen esetben azonnal orvosi segítséget kell kérni, vagy értesíteni a mentőszolgálatot.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/

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