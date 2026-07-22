Kétszer több a haláleset, mint a születés Kárpátalján

Az idei év első hat hónapjában 3533 gyermek született, míg 7604 halálesetet regisztráltak Kárpátalján, vagyis csaknem kétszer annyian hunytak el, mint ahány újszülött világra jött.

Az ukrán igazságügyi minisztérium adatai szerint ugyanakkor Kárpátalja továbbra is az ország demográfiai szempontból legkedvezőbb helyzetű régiói közé tartozik. A megyében egy újszülöttre átlagosan két haláleset jut, ami az egyik legjobb arány Ukrajnában. Hasonló mutatóval csak Rivne és Voliny megye rendelkezik.

Országos szinten az év első felében 73 292 gyermek született, miközben 259 853 halálesetet jegyeztek fel. Ez azt jelenti, hogy Ukrajnában a halálozások száma több mint három és félszerese a születésekének, ráadásul a halálozások száma öt év után először ismét emelkedett.

A legkedvezőtlenebb demográfiai helyzet a front menti régiókban tapasztalható: Donyeck megyében egy újszülöttre 19, Herszon megyében 14 haláleset jut.

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