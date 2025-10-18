Kettős gyilkosság Beregkövesden: kiskorúak segítették a tettest

A rendőrség munkatársai folytatják a nyomozást abban a kettős gyilkossági ügyben, amely október 12-én történt a beregszászi járási Beregkövesden (Kamjanszke) – tájékoztat a kárpátaljai rendőrség sajtószolgálata a hivatalos oldalán.

A 87 éves férfit és 77 éves feleségét saját otthonukban késelték halálra. A bűncselekmény elkövetésével először egy 42 éves helyi férfit gyanúsítottak meg, akinél a házkutatás során több tárgyi bizonyítékot is lefoglaltak, többek között vérnyomokat tartalmazó ruhadarabokat is.

A további nyomozás során azonban felmerült a gyanú, hogy a gyanúsított nem egyedül követte el a gyilkosságot. Ebben valószínűleg két, 15 éves helyi fiú lehetett a bűntársa. A nyomozók szerint a három tettes előre megfontolt szándékkal követte el tettét.

A rendfenntartók már azonosították a kiskorúakat, és mindkettőjüket őrizetbe vették.

Ha bebizonyosodik a bűnösségük, mindhárman életfogytiglani börtönbüntetésre számíthatnak.

Kárpátalja.ma

