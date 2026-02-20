Kézigránátot dobott a rendőrökre egy férfi Csernyivci megyében

Kézigránátot dobott egy férfi a rendőrség szolgálati autója felé február 19-én este a Csernyivci megyei Sztorozsinecben – számolt be az esetről az Ukrán Nemzeti Rendőrség sajtószolgálata.

Az incidens kijevi idő szerint 22:50 körül történt. A robbanószerkezet a szolgálati jármű közelében detonált, ahol két rendőr tartózkodott. A támadó a robbantást követően elmenekült a helyszínről.

A robbanás következtében mindkét rendőr megsérült. Egy 23 éves rendőrt súlyos állapotban szállították kórházba, az orvosok az életéért küzdenek. A másik, egy 31 éves rendőr könnyebb sérüléseket szenvedett.

A hatóságok összehangolt és gyors fellépésének köszönhetően még aznap éjjel azonosították és őrizetbe vették az elkövetőt. A rendőrség tájékoztatása szerint a gyanúsított egy 48 éves, sztorozsineci lakos, korábbi katona. Elfogásakor ellenállt a rendőröknek, kezében robbanószerkezet volt, és több lőszert is találtak nála.

Lakóhelyén házkutatást tartottak, amelynek során fegyvereket és lőszereket foglaltak le. Veszélyes tárgyakat találtak a gépjárművében is. A lefoglalt bizonyítékokat szakértői vizsgálatra küldték.

Az ügyben folyik a nyomozás.

