Kik kerülhetnek kiadatásra külföldről Ukrajnának?
Az ukrán hatóságok elől külföldön bujkáló, büntetőeljárás alatt álló személyek esetében szóba jöhet a kiadatás (extradíció). A menekültstátusz önmagában nem jelent védelmet a büntetőjogi felelősségre vonás alól – közölte az Ukrán Igazságügyi Minisztérium dnyiprói régióközi igazgatósága.
A hatóságok hangsúlyozzák: a nemzetközi körözést nem azokkal szemben alkalmazzák, akik egyszerűen külföldre távoztak, hanem olyan személyek esetében, akik hivatalosan is büntetőügyek érintettjei.
A kiadatás két fő csoportot érinthet:
- azokat a gyanúsítottakat vagy vádlottakat, akik a nyomozás vagy a bírósági eljárás idején hagyták el Ukrajnát, és akikkel szemben már elrendelték a letartóztatást;
- azokat az elítélt személyeket, akiknek jogerős ítéletük van, de még a büntetés letöltésének megkezdése előtt elhagyták az országot.
Az igazságügyi tárca adatai szerint 2024-ben 75 személyt adtak ki Ukrajnának külföldről.
A kiadatási eljárás egy jogilag szabályozott folyamat, amelyben az ukrán igazságügyi szervek és a külföldi hatóságok együttműködnek. Amennyiben kiderül egy körözött személy tartózkodási helye vagy külföldön elfogják, az ukrán bíróságok és hatóságok összeállítják a szükséges dokumentációt.
A csomag többek között tartalmazza a bűncselekmény jogi minősítését, az érintettséget alátámasztó bizonyítékokat, a bírósági döntéseket, valamint az állampolgárságra és az elévülési határidőkre vonatkozó adatokat.
Pozitív döntés esetén megszervezik az érintett személy átadását és Ukrajnába szállítását.
Ha egy külföldi bíróság elutasítja a kiadatási kérelmet, más nemzetközi jogi együttműködési lehetőségek is alkalmazhatók. Egyik ilyen megoldás lehet, hogy a büntetőeljárás lefolytatását annak az országnak adják át, ahol az érintett személy tartózkodik.