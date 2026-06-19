Kik kerülhetnek kiadatásra külföldről Ukrajnának?

Az ukrán hatóságok elől külföldön bujkáló, büntetőeljárás alatt álló személyek esetében szóba jöhet a kiadatás (extradíció). A menekültstátusz önmagában nem jelent védelmet a büntetőjogi felelősségre vonás alól – közölte az Ukrán Igazságügyi Minisztérium dnyiprói régióközi igazgatósága.

A hatóságok hangsúlyozzák: a nemzetközi körözést nem azokkal szemben alkalmazzák, akik egyszerűen külföldre távoztak, hanem olyan személyek esetében, akik hivatalosan is büntetőügyek érintettjei.

A kiadatás két fő csoportot érinthet:

azokat a gyanúsítottakat vagy vádlottakat, akik a nyomozás vagy a bírósági eljárás idején hagyták el Ukrajnát, és akikkel szemben már elrendelték a letartóztatást;

azokat az elítélt személyeket, akiknek jogerős ítéletük van, de még a büntetés letöltésének megkezdése előtt elhagyták az országot.

Az igazságügyi tárca adatai szerint 2024-ben 75 személyt adtak ki Ukrajnának külföldről.

A kiadatási eljárás egy jogilag szabályozott folyamat, amelyben az ukrán igazságügyi szervek és a külföldi hatóságok együttműködnek. Amennyiben kiderül egy körözött személy tartózkodási helye vagy külföldön elfogják, az ukrán bíróságok és hatóságok összeállítják a szükséges dokumentációt.

A csomag többek között tartalmazza a bűncselekmény jogi minősítését, az érintettséget alátámasztó bizonyítékokat, a bírósági döntéseket, valamint az állampolgárságra és az elévülési határidőkre vonatkozó adatokat.

Pozitív döntés esetén megszervezik az érintett személy átadását és Ukrajnába szállítását.

Ha egy külföldi bíróság elutasítja a kiadatási kérelmet, más nemzetközi jogi együttműködési lehetőségek is alkalmazhatók. Egyik ilyen megoldás lehet, hogy a büntetőeljárás lefolytatását annak az országnak adják át, ahol az érintett személy tartózkodik.

A hatóságok ugyanakkor felhívták a figyelmet arra, hogy nincs szó ukrán állampolgárok külföldi hazakényszerítéséről. A kiadatás kizárólag büntetőjogi ügyekben alkalmazható, nem pedig pusztán az életkor vagy az állampolgárság miatt.

Kárpátalja.ma/tsn.ua

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