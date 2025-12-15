Kigyulladt egy lakóház Nagydobronyban december 14-én – tudatta a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálata (DSZNSZ).

Az esetről a ház tulajdonosa értesítette a mentőegységeket.

A helyszínre a dobronyi és a csapi állami tűzoltó egységek, valamint a kisgejőci önkéntes tűzoltócsapat vonult ki. Az oltás során kiderült, hogy a tűz a ház tetőtéri részében keletkezett.

A tűz mintegy 100 négyzetméteres területet érintett. Az eset során megrongálódott az épület tetőszerkezete, valamint több háztartási berendezés és használati tárgy.

A gyors beavatkozásnak köszönhetően a tűzoltóknak sikerült megakadályozniuk a lángok átterjedését a közvetlen közelben található melléképületre.

A tűz keletkezésének okát és az anyagi kár mértékét a hatóságok jelenleg is vizsgálják.

Kárpátalja.ma