Katonákat gyanúsítanak egy Kijev megyei testvérpár meggyilkolásával

Az ukrán rendőrség tíz embert – köztük kilenc katonát és egy volt dandárparancsnokot – gyanúsít két férfi elrablásával és különös kegyetlenséggel elkövetett meggyilkolásával.

A két testvér július 3-án tűnt el, holttestüket néhány nappal később Poltava megyében, egy erdősávban elásva találták meg. A nyomozók a lakóhelyükön lövésnyomokat, megrongált térfigyelő rendszert és más, súlyos bűncselekményre utaló bizonyítékokat találtak. A rendőrség kamerafelvételek és egyéb bizonyítékok alapján rekonstruálta a történteket.

A nyomozás szerint a tragédiát egy hétköznapi konfliktus előzte meg a Kijev megyei Kalinyivkában. A meggyilkolt testvérpár egyik tagja és egy helyi nő között éles vita alakult ki a hangos motorozás és zenehallgatás miatt.

A nő katonaként szolgáló férje később bocsánatkérést követelt, amit a testvérek elutasítottak. A hatóságok szerint a katona ezután több társát is bevonta a bosszúba.

A gyanúsítottak fegyverrel behatoltak a testvérek otthonába, erőszakkal elhurcolták őket egy másik megyébe, ott fogva tartották, majd megölték.

A holttesteken több lőtt sérülést találtak, ami a rendőrség szerint különös kegyetlenségre utal.

A bűncselemény megszervezésével a 155. gépesített dandár volt parancsnokát gyanúsítják.

Valamennyi érintett előzetes letartóztatásba került, az ügyben a nyomozás továbbra is folyamatban van.

A megrázó gyilkosság hírére Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is reagált. Az államfő „szörnyű tragédiának” nevezte a történteket, és hangsúlyozta, hogy minden felelősre igazságos büntetés vár.

Hozzátette: az esetet teljes körűen kivizsgálják, beleértve a gyanúsított katonák és a volt dandárparancsnok tevékenységét is. Zelenszkij szerint az ügy nem csupán Kijev megye, hanem az egész ország számára fontos.

Kárpátalja.ma

Forrás: Ukrán Nemzeti Rendőrség

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