Kijevbe érkezett a litván parlament küldöttsége

A Litván Köztársaság küldöttsége hétfőn érkezett Kijevbe, hogy támogatásukat nyilvánítsák ki Ukrajna felé – írja az ukrinform.net.

Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere Telegram csatornáján közzétett bejegyzésében megköszönte Litvánia támogatását. A parlamenti képviselőkkel való találkozásról fényképeket is töltött fel közösségi oldalára.

A litván parlamenti képviselők több európai országot is felszólítottak, hogy jelenlétükkel is támogassák Ukrajnát, és ily módon is nyilvánítsák ki szolidaritásukat az ukrán állammal.

