Kijevbe érkezett Friedrich Merz német kancellár

Friedrich Merz német kancellár vasárnap Kijevbe érkezett, ahol újabb katonai és energetikai támogatásról tárgyal Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, és várhatóan véglegesítik a két ország közötti megállapodást különböző típusú drónok közös gyártásáról.

Német kormányzati források szerint Berlin egymilliárd euró, már korábban jóváhagyott katonai támogatást szabadít fel, további 350 millió eurót pedig az ukrán energetikai létesítmények javítására és helyreállítására fordítanak.

A tervek között több ezer elfogó drón szállítása, valamint a nagy hatótávolságú fegyverek gyártásának felgyorsítása is szerepel.

Merz kijelentette, azért utazott Kijevbe, mert Ukrajnának a következő hetekben minden támogatásra szüksége van.

Hozzátette, hogy Zelenszkij elnököt biztosítani fogja Németország további segítségéről, és figyelmeztetett arra, hogy ha Oroszországot nem állítják meg, „háborús gépezete előbb-utóbb ellenünk fordul”.

Forrás: MTI

Nyitókép forrása: Kay Nietfeld / dpa

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