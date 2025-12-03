Kijevtől Beregszászig: sikeres beruházások Ukrajnában

Viktor Mikita, az Elnöki Hivatal helyettes vezetője konstruktív megbeszélést folytatott a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Ukrajnában működő csapatával. A találkozón áttekintették az idei évben megvalósult projektek eredményeit, valamint a szervezet és a helyi közösségek közötti együttműködés tapasztalatait. Emellett szó esett a 2026-ra tervezett kezdeményezésekről és fejlesztési irányokról is.

Mikita külön köszönetét fejezte ki Vitalina Manajlónak, az Ökumenikus Segélyszervezet ukrajnai vezetőjének az ország iránt tanúsított folyamatos támogatásért, valamint a jelentős, már megvalósult beruházásokért.

A megbeszélésen hangsúlyos szerepet kapott a Beregszászi Linner Bertalan Kórház számára biztosított korszerű orvosi felszerelés beszerzése is – ez az intézmény nemrég fejezte be új épületének kivitelezését a Volodimir Zelenszkij elnök által kezdeményezett országos program keretében.

A segélyszervezet más régiókban is számos jelentős infrastrukturális beruházást támogatott: új óvodák, anyák és gyermekek számára létesített központok, adminisztratív szolgáltatásokat nyújtó központok, és más kulcsfontosságú közösségi létesítmények épültek több százmillió hrivnya értékben.

A 2026-os év fókuszában a veteránok támogatását célzó programok, valamint a gyermekek fizikai és mentális egészségének fejlesztését szolgáló projektek állnak majd

Viktor Mikita köszönetet mondott az Ökumenikus Segélyszervezet ukrajnai csapatának az ország régióiban megvalósított kiemelkedő infrastrukturális beruházásokért, valamint az Ukrajna közösségeit támogató kezdeményezésekért.

Kárpátalja.ma