Kis híján az Ung folyóba fulladt egy 15 éves lány
Majdnem tragédiával végződött egy fürdőzés az Ung folyón, ahol egy 15 éves lány kis híján vízbe fulladt.
A beszámolók szerint a fiatalok a folyóparton pihentek, amikor a lány egy pillanat alatt eltűnt a víz alatt. A mentők kiérkezése előtt a közelben tartózkodók kimentették a folyóból.
A helyszínre érkező mentőszolgálat munkatársai megállapították, hogy a lánynál vízaspiráció lépett fel, vagyis víz került a légutakba, ami életveszélyes állapotot idézhet elő.
A sérültet először a városi gyermekkórházba szállították, ám mivel a véroxigénszintje csökkenni kezdett, később áthelyezték a Kárpátaljai Megyei Gyermekkórházba, ahol jelenleg is orvosi megfigyelés alatt áll.
Az egészségügyi dolgozók tájékoztatása szerint a 15 éves lány állapota jelenleg stabil.
A katasztrófavédelem ismét arra kéri a szülőket, hogy ne hagyják felügyelet nélkül gyermekeiket a természetes vizek közelében. A folyókban való fürdőzés – különösen erős sodrás, egyenetlen meder vagy hirtelen mélyülő szakaszok esetén – fokozott veszélyt jelent.
A mukachevo.net nyomán.