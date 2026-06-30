Kis híján az Ung folyóba fulladt egy 15 éves lány

Majdnem tragédiával végződött egy fürdőzés az Ung folyón, ahol egy 15 éves lány kis híján vízbe fulladt.

A beszámolók szerint a fiatalok a folyóparton pihentek, amikor a lány egy pillanat alatt eltűnt a víz alatt. A mentők kiérkezése előtt a közelben tartózkodók kimentették a folyóból.

A helyszínre érkező mentőszolgálat munkatársai megállapították, hogy a lánynál vízaspiráció lépett fel, vagyis víz került a légutakba, ami életveszélyes állapotot idézhet elő.

A sérültet először a városi gyermekkórházba szállították, ám mivel a véroxigénszintje csökkenni kezdett, később áthelyezték a Kárpátaljai Megyei Gyermekkórházba, ahol jelenleg is orvosi megfigyelés alatt áll.

Az egészségügyi dolgozók tájékoztatása szerint a 15 éves lány állapota jelenleg stabil.

A katasztrófavédelem ismét arra kéri a szülőket, hogy ne hagyják felügyelet nélkül gyermekeiket a természetes vizek közelében. A folyókban való fürdőzés – különösen erős sodrás, egyenetlen meder vagy hirtelen mélyülő szakaszok esetén – fokozott veszélyt jelent.

A mukachevo.net nyomán.

Kárpátalja.ma

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →