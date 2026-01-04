Kiskorúak rongáltak meg egy fotózónát Visken

Megrongálták a „Szeretem Visket” feliratú fotózónát a huszti járási településen. Az előzetes információk szerint a kárt két kiskorú okozta.

Az esetről helyi lakosok számoltak be a Facebookon. A parkban elhelyezett térfigyelő kamerák felvételein két gyermek látható, amint megrongálják a fotózóna egyik elemét, majd azt a közeli tóba dobják.

Az illetékesek jelenleg azonosítják az elkövetőket, és vizsgálják az eset körülményeit. A közösség vezetése egyúttal arra kéri a szülőket, hogy beszélgessenek gyermekeikkel a közösségi tulajdon megóvásának fontosságáról, valamint a rongálással járó felelősségről.

Kárpátalja.ma/zakarpattya24.com