Kizuhant az ablakból egy kisgyermek a Munkácsi járásban

Kórházba szállítottak egy egyéves és kilenc hónapos gyermeket a Munkácsi járásban, miután kizuhant egy földszinti lakás ablakából – a kárpátaljai mentőszolgálat a Facebook-oldalán június 20-án.

Az elsődleges információk szerint a kisgyermek egy rövid, felügyelet nélküli pillanatban kinyitotta az ablakot, majd a szúnyoghálóval együtt kiesett. A zuhanás magassága megközelítőleg 1–1,5 méter volt.

A helyszínre érkező mentőegység ellátta a sérültet. Az orvosok felszíni fejsérülést állapítottak meg, ezt követően a gyermeket a Kárpátaljai Megyei Gyermekkórházba szállították további vizsgálatokra.

A mentőszolgálat ismét felhívta a szülők figyelmét arra, hogy a szúnyogháló nem nyújt védelmet a kiesés ellen, mivel nem képes megtartani egy gyermek súlyát. A szakemberek azt javasolják, hogy a kisgyermekes családok szereljenek fel biztonsági zárakat, ablakrögzítőket vagy más védelmi eszközöket, és soha ne hagyják a gyermekeket felügyelet nélkül nyitott ablak közelében.

Kárpátalja.ma

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