Kóbor kutya támadt egy 13 éves kislányra az Ungvári járásban

Kóbor kutya harapott meg egy 13 éves kislányt az Ungvári járásban, saját otthona közelében. A gyermek bal lábszárán harapott seb keletkezett – tudatta a kárpátaljai mentőszolgálat a Facebookon.

A helyszínre érkező mentősök megvizsgálták a kislányt, felmérték az állapotát, és ellátták a sérülését. A gyermek ezt követően további kivizsgálás és kezelés céljából a központi városi kórház sürgősségi osztályához fordult.

A szakemberek felhívják a figyelmet arra, hogy állatharapás esetén a sebet azonnal, legalább 15 percen keresztül folyó vízzel és szappannal kell kimosni, majd a seb környékét fertőtleníteni és tiszta kötéssel lefedni.

Kutyaharapás után minden esetben orvoshoz kell fordulni, még akkor is, ha a sérülés jelentéktelennek tűnik. Az állatharapások ugyanis fertőzésveszéllyel járnak, és fennállhat a veszettség kockázata is.

Az orvos szükség esetén veszettség és tetanusz elleni védőoltást javasolhat. A veszettség halálos kimenetelű betegség, amely időben megkezdett, megfelelő oltási kezeléssel megelőzhető.

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