Korlátozásokat vezetnek be a Fülöpfalvai kistérségben

Korlátozzák a gépjárművek közlekedését a Fülöpfalvai kistérség erdős területein – közölte a Kárpátaljai Megyei Katonai Adminisztráció augusztus 21-én.

Ideiglenesen megtiltják a gépjárművek közlekedését a kistérség erdős és hegyvidéki területein, valamint a fülöpfalvai felvonóállomás körülötti területen. Ezenkívül korlátozzák a járművek mozgását a Himba-hegy csúcsához vezető úton is. Az intézkedésekre a terepjárók által okozott károk miatt van szükség, amelyek kedvezőtlenül hatnak a talajrétegre, illetve a helyi növény- és állatvilágra.

A közeljövőben a helyszíneken korlátozást jelző táblákat helyeznek el.

A döntés a megye technogén-ökológiai biztonsági és rendkívüli helyzetekkel foglalkozó bizottságának rendkívüli ülésén született.

(Nyitókép: illusztráció)

Kárpátalja.ma