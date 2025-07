Átalakul az ukrán kormány: új miniszterelnök, változások több tárcánál

Az ukrán kormány jelentős átalakításon megy keresztül – erről Jaroszlav Zseleznyak parlamenti képviselő számolt be a Telegram csatornáján július 14-én. A személycserék a legmagasabb szintet is érintik: új miniszterelnök, új védelmi miniszter és több tárca összevonása is várható.

Miniszterelnök csere

Denisz Smihal leköszön a miniszterelnöki posztról, azonban nem távozik a kormányból. Jelenlegi tervek szerint ő veszi át a védelmi miniszteri tisztséget. A kormányfői feladatokat Julija Szviridenko, az eddigi gazdasági miniszter veszi át.

Digitális és újjáépítési ügyek

A digitalizációért felelős miniszter, Mihajlo Fedorov első miniszterelnök-helyettesi pozíciót kap, és továbbra is irányítja a digitális fejlesztéseket. Az újjáépítési ügyekért felelős alelnök Olekszij Kuleba lesz.

Tárcák összevonása

Olekszij Szoboljev vezeti majd az újonnan létrehozott Erőforrás Minisztériumot, amely magába olvasztja a Gazdasági, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Minisztériumokat.

Változás az európai integráció terén

Olha Sztefanyisina elveszíti európai integrációért felelős alelnöki pozícióját, de Ukrajna EU-nagyköveteként folytatja. A helyére Tarasz Kacska kerül.

Egyéb tárcaváltozások

Az Igazságügyi Minisztériumnál még nincs végleges döntés.

Okszen Liszovij oktatási miniszter távozik, helyét ideiglenesen Andrij Vitrenko veszi át.

Viktor Ljasko egészségügyi, Szerhij Marcsenko pénzügyminiszter és Andrij Szibiha külügyminiszter maradnak hivatalukban.

A szociális tárcánál Okszana Zsolnovics helyét vagy Darina Marcsak, vagy Denisz Uljutyin veheti át.

Matvij Bidnij sportminiszterként folytatja.

Az energiaügyi minisztériumot Szvitlana Hrincsuk vezeti majd.

Rusztem Umerov, a jelenlegi védelmi miniszter diplomáciai megbízatást kap – helyét Denisz Smihal veszi át.

Távozó és átszervezett minisztériumok

Oleh Nemcsinov lemond a kormányzati ügyek miniszteri posztjáról, utódja várhatóan Konsztantin Marjevics lesz.

Herman Szmetanyin távozik posztjáról, minisztériuma a Védelmi Minisztériumba olvad.

Mikola Tocsickij kulturális miniszterhelyettes diplomáciai pályán folytatja. Helyére Okszana Bruj neve merült fel, de ez még nem végleges.

Belügy és biztonság

Ihor Klimenko belügyminiszter akár nemzetbiztonsági alelnökké is válhat, de pozícióját várhatóan megtartja.

Az átalakításokat hivatalosan a következő napokban hagyhatják jóvá.

