Közel 50 ezer fogyasztó maradt áram nélkül Ukrajnában

Az orosz erők fontos energiaellátó létesítményeket támadtak meg október 4-én éjszaka Csernyihiv megyében, aminek következtében mintegy 50 ezer ember maradt áram nélkül. Erről a Csernyihivoblenergo sajtószolgálata számolt be a Telegramon.

A közlemény szerint az energiaipari dolgozók már megkezdték az áramszolgáltatás helyreállítását, ugyanakkor az óránkénti áramszüneti ütemterv továbbra is működik a megyében. Kiemelték: mindent megtesznek annak érdekében, hogy ne legyenek további áramkimaradások.

Az energiaszakértők ugyanakkor takarékosságra kérik a lakosságot.

Kárpátalja.ma