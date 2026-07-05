Ittasan vezető nő okozott balesetet Ungváron

Közlekedési balesethez riasztották vasárnap reggel a járőröket Ungváron, a Borisz Tlehasz utcába. A helyszíni vizsgálat szerint egy VAZ típusú személygépkocsi vezetője nem tartotta be a megfelelő oldaltávolságot, ezért két járművel is összeütközött.

Az intézkedő rendőrök a sofőrön alkoholfogyasztás egyértelmű jeleit észlelték. A helyszínen elvégzett alkoholszondás vizsgálat 1,52 ezrelékes véralkoholszintet mutatott, ami csaknem nyolcszorosa a megengedett határértéknek.

A nő ellen ittas járművezetés, közlekedési baleset okozása, valamint a vezetéshez szükséges okmányok hiánya miatt indult eljárás. A rendőrök eltiltották a további járművezetéstől.

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