Közlekedésbiztonsági razzia Nagyberegen

Megelőző jellegű közlekedésbiztonsági razziát tartott Nagyberegen Ivan Szuhaj kistérségi rendőrtiszt december 15-én. Az ellenőrzés célja a balesetek megelőzése és a közlekedésbiztonság javítása volt.

Ivan Szuhaj a razzia során elsősorban a gyalogosok és a kerékpárosok figyelmét hívta fel a közlekedési szabályok betartásának fontosságára, különös tekintettel a láthatóságra szürkületben és éjszaka.

A fényvisszaverő prizmák és mellények használata nem csupán ajánlás, hanem alapvető eszköz a közlekedésbiztonság növelésében.

A rendőrtiszt arra is felhívta a figyelmet, hogy a gyalogosoknak és kerékpárosoknak be kell tartaniuk az úttesten való átkelésre és az út mentén történő közlekedésre vonatkozó szabályokat, mivel ezek megszegése súlyos balesetekhez vezethet.

A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy saját és mások biztonsága érdekében rendszeresen használjanak fényvisszaverő elemeket, különösen a téli időszakban, amikor a látási viszonyok romlanak.

