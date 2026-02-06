Módosul a vonatok közlekedése Csapnál

A Csapon végzett vasútjavítási munkálatok miatt február 8-19. között módosul a vonatok közlekedése.

Az intézkedések elsősorban az Ukrajna és Szlovákia közötti nemzetközi járatokat érintik. Ennek értelmében a Kassa (Košice) és Munkács közötti vonatok egy nem közlekedik a jelzett időszakban. Így arra kérik az utasokat, hogy az információk figyelembevételével tervezzék meg utazásukat.

A Szlovákia által közzétett vasúti menetrend szerint a fenti időszakban nem közlekednek az alábbi járatok (az időpontok kijevi idő szerint értendőek):

· R 960 – Kassa 5:46 → Munkács 10:05;

· R 962 – Kassa 10:46 → Munkács 15:53;

· R 963 – Munkács 10:54 → Kassa 15:20;

· R 965 – Munkács 17:57 → Kassa 22:50.

A módosítások érintik a Kárpátalja és Szlovákia déli régiói közötti vasúti összeköttetést is.

Az infrastruktúrát érintő munkálatok az Ukrzaliznicja Állami Vasúttársaság kérésére zajlanak. A beavatkozások célja a nyugati határ vasúti infrastruktúrájának előkészítése és korszerűsítése.

(Nyitókép: illusztráció)

Kárpátalja.ma/Novini Zakarpattya