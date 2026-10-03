Esés után megsérült egy 17 éves motoros Ungváron
Baleset történt Ungváron, ahol egy 17 éves fiú motorozás közben leesett és megsérült.
A baleset pénteken, az esti órákban történt. A fiatal motorkerékpárjával hirtelen fékezett, elvesztette uralmát a jármű felett, majd az úttestre zuhant.
A helyszínre riasztott mentők a fiúnál a lábsérülést diagnosztizáltak. Az ellátást követően kórházba szállították.
Az esetet jelentették a rendőrségnek.
Forrás: Facebook/103 Zakarpattya
Nyitókép: illusztráció
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