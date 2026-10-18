Autójával árokba hajtott egy nő az Ungvári járásban
Súlyos közlekedési baleset történt az Ungvári járásban: egy személyautó letért az útról, majd egy mély árokban kötött ki. A balesetben három kiskorú gyermek sérült meg.
A mentőszolgálat beszámolója szerint a járművet vezető nő elvesztette uralmát az autó felett, ez vezetett a balesethez.
A legsúlyosabb sérüléseket egy hatéves kislány szenvedte el. A helyszínre érkező mentősök zárt hasi traumát és hasüregi vérzést állapítottak meg nála. Ellátását követően azonnal az Ungvári Központi Városi Klinikai Kórházba szállították, ahol megoperálták.
A balesetben két másik gyermek is megsérült. Egy hétéves kisfiú felületes fejsérülést szenvedett, míg egy hatéves kislánynál szintén felületes fejsérülést, horzsolást és vérömlenyt diagnosztizáltak. A fiút a perecsenyi járási kórházba, a kislányt pedig a megyei gyermekkórházba szállították.
A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja.
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