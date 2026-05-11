Közös kezdeményezést indított Ukrajna és Németország

Mihajlo Fedorov ukrán és Boris Pistorius német védelmi miniszter hétfőn Kijevben aláírta a szándéknyilatkozatot a Brave Germany elnevezésű program elindításáról, amely egy közös kezdeményezés a védelmi technológiák fejlesztésére és innovatív startupok támogatására – számolt be az Ukrinform hírügynökség.

A dokumentumok aláírását követő sajtótájékoztatón Fedorov hangsúlyozta, hogy jelenleg Németország a világ első számú országa Ukrajna biztonsági támogatása terén. Kiemelte, hogy a német segítségnyújtás az Ukrajnának nyújtott teljes külföldi támogatás mintegy egyharmadát teszi ki.

Külön szeretnék köszönetet mondani a támogatás minőségéért és azért, hogy hazánk védelmének kulcsfontosságú területeit támogatják, elsősorban a légvédelmet”

– hangsúlyozta Fedorov.

Szavai szerint több száz rakéta beszerzéséről van szó a Patriot rendszerekhez, amelyeket Németország adott át és finanszírozott.

Emlékeztetett arra is, hogy Ukrajna és Németország nemrégiben egy jelentős szerződést írt alá, amelynek finanszírozását Németország már meg is kezdte. „Jövőre elkezdjük megkapni ezeket a rakétákat, és ez számunkra példátlan támogatási csomag, amelynek köszönhetően Ukrajna át tudta vészelni a telet, és meg tudta védeni létfontosságú infrastruktúráját” – jegyezte meg az ukrán miniszter.

Kiemelte: Boris Pistorius személyes kezdeményezésére, az úgynevezett nemzetközi Ramstein-formátumot alkotó országok csoportjában elindítottak egy újabb támogatást, hogy európai országok készleteiből kapjon Ukrajna rakétákat január-márciusban, amikor Oroszország a legintenzívebben támadta az ukrajnai infrastruktúrát. „Ez példátlan kezdeményezés volt” – hangsúlyozta Fedorov.

Köszönetet mondott más légvédelmi támogatásokért is, köztük elfogó drónok finanszírozásáért, az IRIS-T indítórendszerek és a hozzájuk tartozó rakéták finanszírozásáért. „Németország emellett elkezdte finanszírozni a közepes és nagy hatótávolságú képességeket is, amelyek rendkívül fontosak. A közepes hatótávolságú fegyverek lehetővé teszik számunkra, hogy megzavarjuk az ellenség logisztikáját. Ez ismét a támogatás minőségéről és a legaktuálisabb területek finanszírozásáról szól” – tette hozzá.

Tájékoztatása szerint Németország már elkülönítette az első forrásokat az ukrán hadsereg drónos rohamalakulatainak támogatására is, hogy hatékonyabb eredményeket érjenek el a harctéren.

Az ukrán tárcavezető szerint az elmúlt hónapokban az ukrán csapatok munkája „pozitív tendenciát mutat az ellenség megsemmisítésében”, és jelenleg Oroszországnak „nincs elegendő ereje” a támadó hadműveletek folytatásához.

„Oroszországnak nincs elegendő ereje ahhoz, hogy folytassa a támadó műveleteket. Az ukrán hadsereg kimeríti az oroszokat. Ugyanez a helyzet a mélységi műveletekkel is, mivel Ukrajna ezen a területen is teljes mértékben átvette a kezdeményezést” – fogalmazott Fedorov.

Forrás: MTI