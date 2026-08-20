Kerékpárossal ütközött egy motoros a Munkácsi járásban

Közlekedési baleset történt augusztus 20-án, hajnali 1 óra körül a Munkácsi járásban található Gorond községben – adta hírül a kárpátaljai rendőrség a hivatalos oldalán.

A rendőrség nyomozói és operatív csoportja a helyszínen megállapította, hogy a 22 éves motoros egy Kovi márkájú motorkerékpárral Izsnyéte (Zsnyatino) irányába haladt, amikor nekiütközött az előtte, vele azonos irányban közlekedő 17 éves kerékpárosnak.

A baleset következtében a motoros, annak 21 éves utasa, valamint a kiskorú kerékpáros is megsérült. Mindhármukat kórházba szállították.

A motoros ittas állapotát vizsgálat is igazolta: szervezetében 2,17 ezrelék alkoholt mutattak ki.

A férfit az ukrán büntetőeljárási törvény 208. cikke alapján őrizetbe vették. Jelenleg egészségügyi intézményben tartózkodik, rendőri felügyelet mellett.

A rendőrség büntetőeljárás indított. Az ügyben folytatódik a nyomozás.

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