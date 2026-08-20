Kerékpárossal ütközött egy motoros a Munkácsi járásban
Közlekedési baleset történt augusztus 20-án, hajnali 1 óra körül a Munkácsi járásban található Gorond községben – adta hírül a kárpátaljai rendőrség a hivatalos oldalán.
A rendőrség nyomozói és operatív csoportja a helyszínen megállapította, hogy a 22 éves motoros egy Kovi márkájú motorkerékpárral Izsnyéte (Zsnyatino) irányába haladt, amikor nekiütközött az előtte, vele azonos irányban közlekedő 17 éves kerékpárosnak.
A baleset következtében a motoros, annak 21 éves utasa, valamint a kiskorú kerékpáros is megsérült. Mindhármukat kórházba szállították.
A motoros ittas állapotát vizsgálat is igazolta: szervezetében 2,17 ezrelék alkoholt mutattak ki.
A férfit az ukrán büntetőeljárási törvény 208. cikke alapján őrizetbe vették. Jelenleg egészségügyi intézményben tartózkodik, rendőri felügyelet mellett.
A rendőrség büntetőeljárás indított. Az ügyben folytatódik a nyomozás.