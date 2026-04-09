Súlyos közúti baleset Beregardóban

Súlyos baleset történt Beregszász külvárosában, ahol egy autó frontálisan ütközött egy kamionnal, majd az árokba sodródott.

Az esetről Vitalij Glagola újságíró közölt részleteket Telegram-csatornáján.

Beszámolója szerint a Skoda márkájú személygépkocsit egy nő vezette, aki mellett még hárman utaztak a járműben. A kamion utasterében csak a sofőr tartózkodott.

A baleset minden érintettje életben van, a sérülteket – köztük egy kilenc éves kislányt – kórházban ápolják.

Az érintett útszakaszon nem sokkal ezelőtt még jelentős torlódás volt, csak fél sávban haladt a forgalom. Az esetről mentők mellett rendőrök és tűzoltók is a helyszínen vannak. A baleset körülményeit vizsgálják.

