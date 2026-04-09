Súlyos közúti baleset Beregardóban

Marcsák Gergely Közélet

Súlyos baleset történt Beregszász külvárosában, ahol egy autó frontálisan ütközött egy kamionnal, majd az árokba sodródott.

Az esetről Vitalij Glagola újságíró közölt részleteket Telegram-csatornáján.

Beszámolója szerint a Skoda márkájú személygépkocsit egy nő vezette, aki mellett még hárman utaztak a járműben. A kamion utasterében csak a sofőr tartózkodott.

A baleset minden érintettje életben van, a sérülteket – köztük egy kilenc éves kislányt – kórházban ápolják.

Az érintett útszakaszon nem sokkal ezelőtt még jelentős torlódás volt, csak fél sávban haladt a forgalom. Az esetről szintén beszámoló mentők mellett rendőrök és tűzoltók is a helyszínen vannak. A baleset körülményeit vizsgálják.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: Facebook/Pulzus FM 92.1