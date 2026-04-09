Súlyos közúti baleset Beregardóban
Súlyos baleset történt Beregszász külvárosában, ahol egy autó frontálisan ütközött egy kamionnal, majd az árokba sodródott.
Az esetről Vitalij Glagola újságíró közölt részleteket Telegram-csatornáján.
Beszámolója szerint a Skoda márkájú személygépkocsit egy nő vezette, aki mellett még hárman utaztak a járműben. A kamion utasterében csak a sofőr tartózkodott.
A baleset minden érintettje életben van, a sérülteket – köztük egy kilenc éves kislányt – kórházban ápolják.
Az érintett útszakaszon nem sokkal ezelőtt még jelentős torlódás volt, csak fél sávban haladt a forgalom. Az esetről szintén beszámoló mentők mellett rendőrök és tűzoltók is a helyszínen vannak. A baleset körülményeit vizsgálják.
Nyitókép: Facebook/Pulzus FM 92.1