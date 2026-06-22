Öt földrengést észleltek a Krím térségében

Öt földrengést regisztráltak június 22-én reggel a Krím térségében. A rengések epicentrumai a Fekete-tengerben, Szevasztopol partjai közelében voltak.

A Különleges Ellenőrzési Központ Információgyűjtési és Feldolgozási Központ tájékoztatása szerint a földmozgásokat kijevi idő szerint 5 óra 9 perckor, 5 óra 27 perckor, 6 óra 14 perckor, 7 óra 11 és 8 óra 48 perckor perckor észlelték.

A mérések alapján a rengések magnitúdója a Richter-skála szerint 3,3 és 4,2 között volt. Az epicentrumok a parttól mintegy 7–13 kilométeres távolságban helyezkedtek el.

A szakemberek a rengéseket érzékelhető kategóriába sorolták.

A közösségi oldalakon helyi lakosok arról számoltak be, hogy az épületekben érezhető volt a mozgás, egyes beszámolók szerint a falak is megremegtek. Károkról vagy sérültekről egyelőre nem érkezett hivatalos tájékoztatás.

Kárpátalja.ma/tsn.ua

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