Lakbértámogatással segítik a családokat Rahón

A Rahói Városi Tanács Gyermekvédelmi Szolgálata új kezdeményezést indított, amely lehetővé teszi a gyermekes családok számára, hogy anyagi támogatást kapjanak a lakbér kifizetéséhez. A projekt a „Lakbértámogatás” program keretében valósul meg a SOS Gyermekfalvak szervezésében.

Kik jogosultak a támogatásra?

A program célja a gyermekek támogatása, akik az alábbi családtípusokban nevelkednek:

Családi típusú gyermekotthonok

Nevelőszülői családok

Gyámság alatt álló gyermekek családjai

Ezen kívül a támogatásra pályázhatnak olyan nagycsaládos gyermekek is, akik belső menekültként élnek.

Mekkora az összeg?

A támogatás mértéke a család lakóhelye szerinti lakbér árától függ. Fontos, hogy a támogatás csak a bérleti díjra vonatkozik – a közüzemi díjakat és egyéb, a lakás fenntartásával kapcsolatos költségeket nem fedezi.

Hogyan lehet jelentkezni?

A támogatás igényléséhez ki kell tölteni online a jelentkezési ŰRLAPOT.

A Novini Zakarpattya nyomán.

Kárpátalja.ma