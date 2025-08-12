Lakbértámogatással segítik a családokat Rahón
A Rahói Városi Tanács Gyermekvédelmi Szolgálata új kezdeményezést indított, amely lehetővé teszi a gyermekes családok számára, hogy anyagi támogatást kapjanak a lakbér kifizetéséhez. A projekt a „Lakbértámogatás” program keretében valósul meg a SOS Gyermekfalvak szervezésében.
Kik jogosultak a támogatásra?
A program célja a gyermekek támogatása, akik az alábbi családtípusokban nevelkednek:
- Családi típusú gyermekotthonok
- Nevelőszülői családok
- Gyámság alatt álló gyermekek családjai
- Ezen kívül a támogatásra pályázhatnak olyan nagycsaládos gyermekek is, akik belső menekültként élnek.
Mekkora az összeg?
A támogatás mértéke a család lakóhelye szerinti lakbér árától függ. Fontos, hogy a támogatás csak a bérleti díjra vonatkozik – a közüzemi díjakat és egyéb, a lakás fenntartásával kapcsolatos költségeket nem fedezi.
Hogyan lehet jelentkezni?
A támogatás igényléséhez ki kell tölteni online a jelentkezési ŰRLAPOT.
A Novini Zakarpattya nyomán.