Lavinaveszély Kárpátalján
A hőmérséklet emelkedése miatt Kárpátalja keleti részének hegyvidéki területein lavinaveszélyre figyelmeztet február 5-6-án a Rendkívüli Helyzetek Állami szolgálatának megyei kirendeltsége.
A térségben hármas fokozatú riasztás van érvényben.
A hegymászás és a téli sporttevékenységek végzése kizárólag a biztonsági szabályok betartása mellett ajánlott. Fontos, hogy a túrázók biztonságos útvonalakon haladjanak, kerüljék a meredek lejtőket, valamint folyamatosan figyelemmel kísérjék az aktuális meteorológiai előrejelzéseket.
(Nyitókép: illusztráció)