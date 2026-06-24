Leforrázta magát egy négyéves gyermek Alsókalocsán

Mentőket riasztottak a Huszti járásban található Alsókalocsa (Kolocsava) községbe, miután egy négyéves gyermek égési sérülést szenvedett – a kárpátaljai mentőszolgálat a Facebook-oldalán június 24-én.

Az előzetes információk szerint a kisgyermek egy vízforralóból kiömlő forró vízzel égette meg magát. A helyszínre érkező mentőegység ellátta a sérültet, akinél combtáji égési sérülést állapítottak meg.

Az egészségügyi dolgozók a szükséges elsősegélyt a helyszínen nyújtották, a család azonban nem kérte a gyermek kórházi kezelését.

A mentőszolgálat ismét felhívta a szülők figyelmét arra, hogy a forró folyadékok és háztartási eszközök komoly veszélyt jelenthetnek a kisgyermekekre. Egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos sérülésekhez vezethet.

A szakemberek azt javasolják, hogy égési sérülés esetén az érintett bőrfelületet azonnal hűtsék folyó, hideg vízzel, ugyanakkor kerüljék az olajok, krémek vagy különféle házi praktikák alkalmazását. Szükség esetén mielőbb orvosi segítséget kell kérni.

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