„Lehetséges spam” – mire figyeljünk a +380 (44) előhívójú számoknál?

Az utóbbi időben egyre több ukrajnai telefonhasználó kap hívásokat ismeretlen számokról. Az egyik leggyakrabban előforduló körzetszám a 044, ami sokakban kérdéseket vet fel: honnan is érkeznek ezek a hívások?

Mit jelent a +380 (44) körzetszám?

Minden ország telefonszámainak elején egy nemzetközi előhívószám áll – Ukrajna esetében ez a +380. Például Lengyelország előhívója +48, Magyarországé +36, Szlovákiáé pedig +421.

A nemzetközi kód után következnek a belföldi régiós vagy városi körzetszámok. Így például:

Lemberg: +380 (32)

Odessza: +380 (48)

Ungvár: +380 (3122)

A +380 (44) előhívó Kijevhez, Ukrajna fővárosához tartozik. Ez azt jelenti, hogy ha valaki ilyen számról kap hívást, az elvileg Kijevből érkezik.

Sok felhasználó tapasztalta, hogy a +380 (44) előhívójú számokról érkező hívásokat a telefon automatikusan gyanúsnak jelöli.

A modern okostelefonok operációs rendszerei már képesek azonosítani a potenciálisan veszélyes vagy kéretlen hívásokat, és piros színű figyelmeztetéssel jelzik: „Lehetséges spam”.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy minden +380 (44)-es szám gyanús lenne. Sok esetben cégek, hivatalok vagy ügyfélszolgálatok is használják ezt a körzetszámot. Ugyanakkor az is igaz, hogy számos csaló és reklámhívás is erről a körzetről érkezik.

A kéretlen hívások teljes kizárása sajnos szinte lehetetlen, mivel a csalók gyakran váltogatják a használt telefonszámokat.

Azonban az egyes, ismétlődően zaklató számokat könnyedén le lehet tiltani a legtöbb modern telefonkészüléken.

Ez a funkció elérhető mind Android, mind iOS rendszeren, és megakadályozza, hogy az adott szám újra felhívja a felhasználót.

A pmg.ua nyomán.

Kárpátalja.ma